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28 ноября 201818:57

В Аризоне вечеринка стала причиной лесного пожара с миллионным ущербом. Видео

EPA

Вечеринка по случаю рождения ребенка в американском штате Аризона обернулась колоссальным лесным пожаром, который нанес округу ущерб в размере 8 миллионов долларов, сообщает USA Today.

Инцидент произошел еще в апреле 2017 года, однако причины его стали известны только сейчас. На опубликованных ниже кадрах запечатлен момент возгорания. В мишень, стоящей посреди поля с сухой травой, влетает стрела, после чего все вокруг вспыхивает.

Оказалось, стрельба произошла во время вечеринки в честь рождения ребенка. Родители решили объявить гостям пол малыша, выстрелив в мишень, из которой должен был пойти синий или розовый дым, в зависимости от гендера ребенка.

Внутри мишени находился таннерит — горючая смесь нитрата аммония и алюминиевого порошка. После того, как отец ребенка, пограничник Дэннис Дики выстрелил в цель, все вокруг вспыхнуло.

Огонь быстро распространился и вскоре дошел до национального леса Коронадо.

Пожар охватил около 18 тысяч гектаров в южной Аризоне, пришлось эвакуировать 100, возгорание тушили Пожар тушили около 600 пожарных.

В сентябре 2018 года суд приговорил Дэнниса Дики к пяти годам условно и обязал его выплатить компенсацию, превысившую 8,1 миллиона долларов.

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