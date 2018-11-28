Тридцать дней раздора. К чему приведет военное положение на Украине
Порошенко поставил десять областей Украины в "военное" положение на 30 дней. Украинцы скупают спички, соль, гречку, консервы и доллары. Военные части проводят массовую передислокацию.
Урок патриотизма по-украински: воспитанники детского дома копают окопы для военных. Организаторы объясняют, что это не передовые позиции, а заброшенная полоса береговой охраны Мариуполя. Мол, до российских кораблей отсюда рукой подать. Украинские военные оценили детский вклад в общую победу.
"Даже здесь, в мирной обстановке, своими силами они нам помогают. Радует, что с таких малых лет детей учат патриотизму", — говорят военнослужащие.
О том, как живут украинские регионы в условиях военного положения, говорят по всем телеканалам страны. На 30 дней Незалежная официально поделена на две части: на мирную, на и готовящуюся к войне. Журналисты рапортуют: очередей за гречкой не наблюдают, паники пока нет. Однако вопросов у жителей Украины пока больше, чем ответов у киевских властей.
Военное положение сейчас действует в 10 регионах Украины. Люди жалуются на опустевшие банкоматы, сбои в работе интернета. Усиленный режим патрулирования объявили на подъездах к Мариуполю. Жители откровенно нервничают. Заявлениям, что их права нарушать не будут, верят немногие.
"У нас не было военного положения никогда. Мы ничего не можем предполагать. Говорят, что конституционные права будут не ограничены, но мы же не знаем, что будет через неделю, через две. У меня сын, у меня брат, поэтому меня волнует этот вопрос", — делятся опасениями местные жители.
Новости из 10 украинских регионов уже напоминают военные сводки. В Винницкой и Запорожской областях определили список больниц для помощи раненым и проверяют систему оповещения. Жители Николаевской области сообщают в социальных сетях, что в магазинах скупают спички, соль и консервы. В Харькове проверяют состояние бомбоубежищ, а в Одессе курс доллара в обменных пунктах преодолел психологическую отметку в 30 гривен. Такая же ситуация в Сумской и Херсонской областях: люди публикую фотографии пустых прилавков. Президент в это время в военной форме проверяет боеготовность армии.
"Я сам служил в армии. Знаю, что такое казарма на 120 мест в два яруса, знаю, что такое быть дневальным или дежурным по роте, что такое драить взлетку", — утверждает Порошенко.
По закону, государство теперь может позволить силовикам многое: забирать транспорт, например, запрещать митинги, объявлять комендантский час. То есть под угрозой не только личные автомобили жителей. Военные, если им покажется что-то подозрительным, могут запретить даже политические партии или отменить массовые рождественские гуляния. Первыми отреагировали представители бизнеса.
"Ряд украинских бизнесменов сейчас боятся что-то делать, они предпочитают переждать. Боятся рейдерских захватов, когда под предлогом, что это нужно стране, могут что-нибудь отобрать", — рассказывает экономист Александр Охрименко.
На Youtube-канале украинской армии – патриотические видеоролики. Военные демонстрируют, как в приграничных районах готовы отразить нападение врага. В случае реального конфликта, уверены специалисты, военное положение армии Незалежной не поможет. Да и цель, по мнению аналитиков, была совсем другой.
"Украина создала прецедент, когда военное положение вводится просто так. Они его ввели, агрессора не обозначали. России сказали, что как бы мы не против вас. Это был повод, чтобы запустить вот тот механизм, то есть усиления присутствия НАТО в черноморском регионе", — уверен военный эксперт Алексей Леонков.
В Полтаве уже отменили международный футбольный матч. В УЕФА опасаются везти спортсменов туда, где готовятся к войне. Эксперты недоумевают: практического смысла военного положения в таком виде, как на Украине, просто нет. Это исключительно политический маневр, расплачиваться за который придется жителям.
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