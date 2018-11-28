Путин призвал центр и регионы координировать "очень большие средства" на нацпроекты

На совещании с членами правительства 28 ноября президент России заявил о необходимости наладить эффективный механизм взаимодействия федерального центра и регионов при работе по исполнению майских указов или национальных проектов, на которые выделяются очень большие средства.

"Средства выделяются очень большие, если не сказать беспрецедентно большие, — сказал Владимир Путин. — Значительная часть этих ресурсов пойдет из федерального бюджета, а основной объем работы должен быть выполнен на местах, в регионах РФ".

В этой связи, отметил глава государства, "нужно наладить эффективный механизм взаимодействия" федерального центра и регионов.

По его словам, "обычные формы финансирования, которые выстраивались с регионами РФ, здесь недостаточны".

"Здесь нужно понимать, что и как будет делаться в регионах на эти деньги", — сказал Путин на совещании.

Он отметил, что "нужно не только направлять эти ресурсы, но и быть уверенными, в том, что эти ресурсы будут эффективно потрачены", передает РИА Новости.

Ранее президент России на заседании Госсовета по выполнению майского указа напомнил, что граждане страны должны видеть конкретные результаты работы властей по выполнению национальных проектов.