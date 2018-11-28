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Провокации в Керченском проливе 19 минут назад
Два месяца за решеткой. Суд заключил всех украинских моряков под стражу
Киевский районный суд Симферополя сегодня избирает меры пресечения для 9 украинских моряков. Как и накануне, дела рассматриваются одновременно в трех залах, куда поочередно заводят обвиняемых. Судья выслушивает доводы сторон, после чего выносит решение.
В обвинительном заключении отражено: нарушение границы организованной группой с угрозой применения насилия, застигнуты на месте преступления, пытались скрыться. Первым вводят Вячеслава Зинченко, старшего матроса контрактной службы, уроженца Кишинева. Прокурор ходатайствует о том, что его необходимо изолировать от общества на время предварительного следствия. Судья выносит решение: заключить под стражу на два месяца. В соседнем зале в это же время рассматривается дело капитана третьего ранга Владимира Лисового.
Сам Лисовой сразу после задержания на допросе заявил, что моряки слышали требования российских пограничников покинуть территориальные воды России, но продолжали движение до тех пор, пока россияне не открыли огонь по кораблю "Бердянск".
"Запросы по остановке по УКВ-радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода, на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — добавляет Лисовой.
Лисового, как и остальных украинских моряков, задержанных два дня назад в территориальных водах России на входе в Керченский пролив, суд также арестовал на два месяца.
Не слишком охотно общались с журналистами и родственники задержанных, которые сегодня присутствовали в суде. С Украины приехали родители капитана второго ранга Дениса Гриценко. Арестованные украинские моряки теперь будут ожидать суда в следственном изоляторе Симферополя. Пока это 21 человек, но через несколько дней к ним присоединятся трое раненых моряков, которые сейчас находятся в Керченской больнице.
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