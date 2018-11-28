Заварите нам лапшу: только ФАС заметила падение цен в кафе аэропортов
Торговцы в кафе столичных аэропортов умерили аппетиты и снизили цены. Так, по крайней мере, утверждают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство проверило предприятия общепита после многочисленных жалоб посетителей, которым за кофе, воду и бутерброды приходилось переплачивать в несколько раз.
Однако из трех десятков людей, опрошенных журналистами в аэропортах Домодедово и Шереметьево, снижение цен почувствовали лишь трое. На вопрос, во сколько обошелся "обед" (сэндвич и кофе), отвечают: 500 рублей. Находятся те, кто считают, что для аэропорта это "приемлемо".
Приемлемыми цены посчитали и антимонопольщики — после полугода проверок, выявленного "коллективного доминирования" и выписанных штрафов.
"Понимая свою социальную ответственность, компании приняли решение и выполнили наши требования. Нами также было зафиксировано, что произошло снижение цен в меню", — говорит Дмитрий Стрельников, заместитель руководителя московского областного УФАС России.
"Уровень социальной ответственности" – наглядный. Например, бургер в Домодедове — 300 рублей. А бургер от той же компании, но на Тверской-Ямской, всего 170.
На улице Адмирала Макарова "сэндвич дня" в сети фастфуда обойдется в 140 рублей, а в Домодедове он же — уже 290.
Но рекордсмен — кофейня в Шереметьеве. К эспрессо за 70 рублей на Водном стадионе в аэропорту пририсовали единицу, а свежевыжатый сок за 100 рублей в Шереметьеве стоит уже триста.
Судя по всему, апельсины в аэропорт везли на такси.
Люди говорят: поесть в аэропорту им стоило 630 рублей – против 300 рублей за аналогичный перекус в городе.
Зафиксированное ФАС снижение цен не заметили не только клиенты, но и персонал кафе, о чем некоторые сотрудники говорят напрямую.
В предполетной — чистой зоне аэропортов цены и вовсе вслед за самолетами уходят за облака: бутылки воды дешевле 110 рублей не найти.
"Просто людям негде есть, а тут легко навариться на всех, потому что тут все ждут", — отмечают пассажиры.
После проверок кафе в аэропортах отчитались, что ввели так называемое экспресс-меню — якобы "эконом-вариант". В него входят, например, эспрессо — 220 рублей, любой салат — от 300, на десерт — спецпредложение: блины с икрой и чай. "Всего-то" – тысяча рублей.
Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов отмечает: владельцы кафе обычно оправдываются высокими ценами на аренду.
Цены, конечно, несколько выше, но не настолько выше, чтобы оправдывать многократное завышение стоимости элементарных продуктов, считает Кирьянов.
Видимо, поэтому столики в аэропортах — полупустые, зато на обычных креслах — пир горой: бутерброды в фольге, контейнеры с салатами, чай в термосах. Люди подготовились – взяли из дома все свое.
Зоны вылета медленно, но верно, превращаются в вагоны поездов. Не хватает только котла с кипятком — для заварной лапши.
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