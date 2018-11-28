Владимир Путин ответил на все самые острые вопросы

Даже у НАТО для Киева остались одни только теплые слова, считает московский корреспондент немецкой Welt. Из-за украинских заявлений альянс не будет рисковать столкновением с Москвой, а в масштабную военную операцию из России, мало кто верит. Намного реальнее для Украины, пишет издание Stratfor, угроза экономического обвала и ограничение основных прав и свобод из-за военного положения.

Посольство США в Киеве рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в регионы с новым статусом, или готовиться к полицейским рейдам, проверкам документов и обыскам. Свою авантюру Порошенко организовал накануне саммита "большой двадцатки", чтобы незримо присутствовать на встречах лидеров ведущих стран мира. Но, в любом случае, политическую борьбу в своей стране, считает агентство Bloomberg, Порошенко уже проиграл.

Форум деловой, но большая политика — в центре внимания. Американские эксперты спрашивают у Путина, как добиться взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном.

"Вот какие здесь могут быть советы? Отказаться от этой политики и искать точки соприкосновения. Мы к этому готовы, мы хотим этого. Надеюсь, если удастся нам переговорить с президентом Соединенных Штатов в Аргентине, об этом тоже будем говорить. Насколько я представляю, он и сам мне об этом говорил, вот мы в Париже вместе обедали, сидели друг напротив друга, в течение часа примерно разговаривали друг с другом, с другими коллегами, которые рядом сидели. В принципе, насколько я понимаю, президент Трамп настроен позитивно. Надо найти вот эти точки соприкосновения, о которых я сказал. Это уже не от меня, а от администрации зависит: найти какой-то общий консенсус внутри самих Соединенных Штатов, который бы настроил всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами", — отвечает Путин.

"Очевидно, вы самая влиятельная, известная личность в России и во всем мире. Как вы думаете, как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену?" – спрашивает журналист Майкл Генри. "Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь. Но, я могу вам сказать так, Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно. Она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе, и с Соединенными Штатами", — отвечает президент.

Но пока политический диалог с США оставляет желать лучшего, вполне объяснимо, что бизнес затрагивает тему дедолларизации.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Потому, что такая нестабильность в расчетах в долларах, она вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов. Дело не только в нас, поверьте, мы же видим, что в мире происходит. Вы посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе, и ближайших союзников Соединенных Штатов. Долларовые активы сокращаются. Посмотрите отчеты. Причем у самых крупных держателей долларовых активов. Это результат вот этой политики применения санкций, в том числе, с использованием доллара", — поясняет Путин.

В качестве примера Путин приводит поставки комплексов С-400 в Турцию.

"Если мы будем расчеты проводить в долларах, то эти расчеты не пройдут. Но мы придумали другой вариант, а сделка все равно произошла. И так будет по любому виду товаров. Это прост один из примеров, который у всех на устах, но и по другим товарам тоже самое будет", — добавляет глава государства.

То, какую роль играет Россия на зарубежных рынках, во многом объясняет колоссальное внимание бизнес-сообщества. Форум называется "Россия зовет", но и звать особо не нужно. Представлены десятки стран, более 2 тысяч гостей. Многие уже не первый год вкладывают в российские предприятия. И потому и в зале, и в кулуарах предметный разговор: как повысить эффективность инвестиций и сделать так, чтобы российская экономика развивалась еще динамичнее.

Россия рассчитывает закрепиться в пятерке крупнейших экономик планеты. За три квартала экономика уже подросла на полтора процента. Рекордно низкие показатели безработицы и инфляции. Москва ценит доверие бизнеса, в отличие от соседней Украины, где Нацбанк ввел временную администрацию в дочернюю структуру ВТБ.

"Мы считаем, что, по большому счету, это рейдерский захват, может быть не столько со стороны МБУ и Фонда, который зашел. Потому, что, честно говоря, им тоже не оставалось другого выбора, наверно. Но тот факт, что абсолютно жульнический банкир подал заявку в суды против России, и по этим искам были арестованы наши активы и акции, это сделало невозможной дальнейшую работу и дальнейшую деятельность. Поэтому эта деятельность приостановлена. Мы хотим сказать, что вся ответственность, безусловно, перед вкладчиками, перед гражданами лежит на украинской стороне, на руководстве Украины. Потому, что мы готовы были и дальше выполнять все обязательства банка. Мы это делали все последние годы, начиная с 2014 года, когда первые санкции были ведены в отношении нашего банка.", — говорит глава ВТБ Андрей Костин.

В Россию зарубежные инвесторы вкладывают деньги, несмотря на внешнее давление.

"Мы видим, новые финансовые инвесторы приходят: в нашем последнем размещении в еврооблигации 75% — это иностранные инвесторы. И если говорить о финансовых размещениях, то тоже достаточно большой процент, более трети, — это финансовые инвесторы из зарубежных стран. Мы будем поддерживать и через инфраструктуру, через особые налоговые условия таких инвесторов. Создаем режимы наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые собираются вкладывать к нам инвестиции в новые производства, новые рабочие места", — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы, например, объявили сегодня инвестиции в World Class, это сеть спортивных залов. Те инвесторы, которые работают с нами, это Азия, Ближний Восток, они привыкли к различным атакам на Россию, к ним очень спокойно относятся. Продолжаем работать и с западными инвесторами. Буквально 10 сделок мы финализируем сейчас с Францией", — говорит генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

РФПИ как раз и стал настоящими воротами для зарубежных инвесторов.

"Фонд прямых инвестиций взял проект, его партнер автоматом вкладывает деньги в любой проект, который берет РФПИ. О чем это говорит? О доверии не только к Фонду, но и к российской экономике", — считает Владимир Путин.

Одна из ключевых экономических задач правительства — это повышение доли инвестиций до 25% ВВП, отмечают на форуме. И таких ориентиров немало, но удастся ли их реализовать — обсуждает бизнес.

"Вы знаете это выражение: по результатам чего бы то ни было у нас всегда награждают непричастных и наказывают невиновных. Вот по этому пути нам лучше не идти и не думать о том, кого нужно наказать, а нужно думать о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы реализовывать те амбициозные планы, которые мы перед собой ставим. Такой план у нас есть", — утверждает президент.

Нотка позитива под занавес встречи, когда речь заходит о социальных гарантиях.

"Пенсии будут расти, точно, это вопрос решенный", — заверил Владимир Путин.

И рост будет независимо от того, куда дуют мировые экономические ветра.