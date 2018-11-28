Карлсен обыграл Каруану и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен обыграл в рамках тай-брейка американца Фабиано Каруану и защитил титул. В матче за мировую корону он лишь в быстрых шахматах победил своего соперника.

В рапиде американский гроссмейстер ничего не смог противопоставить норвежцу, уступив в первых трех партиях. Напомним, что ранее соперники провели 12 партий в классические шахматы.

Магнус Карлсен, являющийся чемпионом мира с 2013 года, защитил свой титул уже в третий раз.