Украинские радикалы снова пытались захватить ТЦ в Киеве

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве снова подвергся атаке радикалов. Они уверены, что ТРЦ принадлежит российским бизнесменам и пытались взять его под контроль. Зашли внутрь, обосновались около стойки информации и потребовали закрыть заведение. На данный момент ТРЦ возобновил работу, о чем говорится на официальной странице Ocean Plaza в социальной сети Facebook.

Предыдущая атака на киевский ТРЦ состоялась 26 ноября. Радикалы бросили туда дымовую шашку. Посетителей пришлось эвакуировать.