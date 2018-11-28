"Локомотив" обыграл дома "Галатасарай" в матче Лиги чемпионов

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" встречался на своем поле с турецким "Галатасараем". Команда Юрия Семина одержала победу со счетом 2:0, набрав первые очки в нынешнем розыгрыше турнира.

"Железнодорожники" вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу Гжегожа Крыховяка, которому помог рикошет. После перерыва Владислав Игнатьев с близкого расстояния удвоил преимущество красно-зеленых. Больше соперникам отличиться не удалось.

"Локомотив" набрал 3 очка, однако по-прежнему занимает последнее место в группе D. У "Галатасарая" 4 набранных балла и третья позиция. Лидирует в группе португальский "Порту" с 10 очками. Следом за ним расположился немецкий "Шальке-04" (8 баллов).

11 декабря москвичи в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют с немцами на выезде, а турецкий клуб у себя дома примет португальцев. "Локомотив" еще может попасть в плей-офф Лиги Европы, если окажется выше "Галатасарая" в турнирной таблице.

В другой встрече дня мадридский "Атлетико" на своем поле переиграл "Монако" со счетом 2:0. Полузащитник французского клуба Александр Головин принял участие в этом матче.