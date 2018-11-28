Десятки убитых: "Талибан" напал на британскую базу в Кабуле

Не менее 10 человек погибли и 19 были ранены в столице Афганистана Кабуле в результате нападения боевиков на базу британской охранной компании G4S.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Минздрава Афганистана.

Теракт был осуществлен в 17 часов 30 минут по московскому времени, когда начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с въездом на территорию G4S. После этого боевики проникли на территорию базы, где произошла перестрелка между ними и афганскими полицейскими и военными.

В результате силы безопасности Афганистана взяли под контроль территорию вокруг базы охранной компании, перестрелка стихла.

Ответственность за нападение взяло на себя исламистское движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Террористический акт произошел спустя несколько часов после того, как афганский президент Ашраф Гани сообщил на проходящей в Женеве под эгидой ООН конференции по Афганистану о том, что власти Кабула готовы к переговорам с движением "Талибан" и сформировали для этого команду.