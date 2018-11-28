Водитель сбил коляску с ребенком на переходе в Петербурге

Юную жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали с травмами средней степени тяжести после наезда водителя BMW на коляску в Красногвардейском районе города, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Последствия ДТП сняли на видео.

Столкновение, как уточняет "Фонтанка", произошло около 12:30 28 ноября рядом с домом 66 по улице Коммуны, на нерегулируемом пешеходном переходе, где часто происходят аварии. На сей раз владелец BMW мог быть ослеплен солнцем и не заметил переходившую дорогу молодую маму.

Женщина не пострадала, а вот девочку, которой нет и года, госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

"Сужение дороги, и постоянные пробки, нервы и невнимательность создают ДТП, каждый день здесь езжу, всегда притормаживаю", — отметил пользователь Федот Дмитрич.