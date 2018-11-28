Юрий Семин: жалко, что осталась одна игра в Лиге чемпионов

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу команды во встрече пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким "Галатасараем". Он остался доволен качеством игры своих футболистов, посетовав, что в турнире "железнодорожникам" осталось провести лишь один матч.

"Ни в коем случае нельзя было играть сломя голову, потому что это Лига чемпионов, а "Галатасарай" – хорошая команда. Я очень доволен, эта игра была очень сбалансированной. "Локомотив" хорошо действовал в атаке и быстро переходил к обороне. Жалко, что осталась одна игра", — цитирует Семина "Спорт-экспресс".

Напомним, что "железнодорожники" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов обыграли дома турецкий "Галатасарай" со счетом 2:0. "Локомотив" ранее потерял шансы пробиться в плей-офф турнира.