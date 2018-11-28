ЦСКА продолжил победную серию в матче КХЛ с рижским "Динамо"

Матчем между рижским "Динамо" и московским ЦСКА завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы выиграли у рижан со счетом 5:0, продлив свою победную серию до 14 встреч.

Игрой между "Динамо" и ЦСКА в Цюрихе заканчивалась серия вынесенных матчей КХЛ в Европе. Сильнее в ней оказались красно-синие. У победителей шайбы забросили Константин Окулов, Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Артем Блажиевский и Янник Хансен.

ЦСКА возглавляет общую таблицу КХЛ, набрав 58 очков после 33 встреч. Рижское "Динамо" опустилось на восьмую строчку Западной конференции (30 баллов, 31 игра).