Тема:
Провокации в Керченском проливе 25 минут назад
29 ноября 201800:02
Спикер парламента Словакии: Киеву верить нельзя
Глава парламента Словакии Андрей Данко заявил, что не верит в украинскую версию событий в Керченском проливе. Данко напомнил о провокациях, которые постоянно устраивают власти Украины. Рассказал, как это было с журналистом Бабченко, которого объявили убитым, а потом выяснилось, что это была постановка СБУ, сообщает телеканал "Россия 24".
"Украина нас уже однажды обманула — с якобы мертвым журналистом. Боюсь, что некоторые люди разыгрывают нас. Вызывает сомнение, что в течение одного дня все поняли, какая сторона плохая", — заявил Андрей Данко, председатель Национального совета Словакии.
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