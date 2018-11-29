Спикер парламента Словакии: Киеву верить нельзя

Глава парламента Словакии Андрей Данко заявил, что не верит в украинскую версию событий в Керченском проливе. Данко напомнил о провокациях, которые постоянно устраивают власти Украины. Рассказал, как это было с журналистом Бабченко, которого объявили убитым, а потом выяснилось, что это была постановка СБУ, сообщает телеканал "Россия 24".

"Украина нас уже однажды обманула — с якобы мертвым журналистом. Боюсь, что некоторые люди разыгрывают нас. Вызывает сомнение, что в течение одного дня все поняли, какая сторона плохая", — заявил Андрей Данко, председатель Национального совета Словакии.