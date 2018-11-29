Германия пытается дистанцироваться от санкционных инициатив против РФ

Ситуация в Керченском проливе не меняет отношение Берлина к проекту "Северный поток-2" — заявил официальный представитель кабмина Германии. Он подчеркнул, что позицию Киева к сведению приняли, но не видят необходимости что-либо менять. В кабмине отметили, что это коммерческий проект и его не надо политизировать, сообщает телеканал "Россия 24".

А вот немецкое издание "Ди Вельт" сообщило, что на секретном заседании в Брюсселе европейские дипломаты вообще выступили против ужесточения санкций против России, наоборот отметили, что необходимо развивать доверие.