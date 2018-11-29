Порошенко придумал новые санкции для граждан России

В Киеве уже думают над тем, чтобы перестать пускать на украинскую территорию граждан России. Об этом в интервью CNN заявил сам Пётр Порошенко. Правда, отметил, что ограничения, если будут введены, то станут временными — до конца действия военного положения.

"Финальное решение пока не принято, но одно из предложений нашего генерального штаба и руководства погранслужбы заключается в том, что будут определенные ограничения на въезд россиян в течение этого особого периода, периода действия военного положения. Итоговое решение, возможно, будет принято в ближайшее время, и вы узнаете, каким именно категориям россиян будет ограничен въезд", — заявил Порошенко.