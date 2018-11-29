Сирия: террористы готовят новую провокацию

Боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) планируют очередную провокацию с использованием химоружия, сообщили в Минобороны России. По данным разведки, удары хотят нанести в провинции Дейр-эз-Зор по позициям курдов, которых поддерживают Соединенные Штаты. Причем, стрелять будут с направления, где дислоцируются подразделения сирийской армии, чтобы спровоцировать по ним удары авиации США. Также известно, что производство химоружия боевики организовали прямо там же, в провинции Дейр-эз-Зор в здании городской больницы.