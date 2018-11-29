США могут не продлить договор с Россией о стратегическом наступательном вооружении

В Конгресс США внесли законопроект, который запрещает продление договора СНВ-3, пока Россия не подведет под его действие свое новое ядерное оружие. Об этом сообщил один из американских сенаторов. Среди тех, кто внес законопроект — Лиз Чейни, конгрессмен от Республиканской партии — дочь Дика Чейни, бывшего главы Пентагона, который выступает за конфронтацию с Москвой.

СНВ-3 — это договор между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, напоминает телеканал "Россия 24". Он был подписан в Праге — в апреле 2010-го года Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Вступил в силу в феврале 2011-го года. Рассчитан на 10 лет с возможностью продления еще на 5. То есть, истекает в 2021-м. Согласно этому договору, страны должны были значительно сократить число ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.