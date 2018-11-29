Лига чемпионов. Гол Неймара принес победу "ПСЖ" над "Ливерпулем"

На стадионе "Парк де Пренс" в Париже состоялся матч Лиги чемпионов в группе С между "ПСЖ" и "Ливерпулем". Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. Хозяева поля победили со счетом 2:1.

Защитник "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернант вывел свою команду вперед на 13-й минуте. Затем Неймар удвоил преимущество хозяев поля, оказавшись первым на добивании. Гости отыгрались еще до перерыва: с пенальти отличился Джеймс Милнер.

Победа над англичанами позволила французскому клубу обойти их в турнирной таблице. У "ПСЖ" стало 8 очков после пяти игр и второе место в группе. "Ливерпуль" располагается на третьей строчке с 6 баллами. Лидирует в группе "Наполи" с 9 очками. Замыкает турнирную таблицу "Црвена Звезда" с 4 баллами.

Результаты других встреч игрового дня Лиги чемпионов: "Наполи" – "Црвена Звезда" – 3:1, "Тоттенхэм" – "Интер" – 1:0, "Боруссия" Д – "Брюгге" – 0:0, "Порту" – Шальке-04" – 3:1, ПСВ – "Барселона" – 1:2.