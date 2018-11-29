Чемпион мира по шахматам Карлсен: я хорошо поработал

Норвежец Магнус Карлсен, защитивший чемпионский титул в матче за мировую шахматную корону против американца Фабиано Каруны, заявил, что доволен, как прошел тай-брейк, в котором он победил в трех партиях в быстрые шахматы. Также он признал, что в последние годы его игра не была "выдающейся".

"Я очень рад, я чувствовал, что это хороший день. Я хорошо поработал, все прошло отлично", — приводит слова действующего чемпиона мира ТАСС.

"Честно говоря, в последние пару лет моя игра не была выдающейся. И с этой точки зрения моя игра в партиях с классическим контролем была шагом в верном направлении", — добавил гроссмейстер.

Напомним, что Магнус Карлсен 28 ноября 2018 года защитил титул чемпиона мира в матче с претендентом на шахматную корону Фаибано Каруаной.