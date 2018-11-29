Виолончель Ростроповича ушла с молотка за 2,5 миллиона долларов

Дочери Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской – Елена и Ольга Росторопович – выставили на торги аукциона "Сотбис" более трехсот лотов из коллекции своих родителей. С молотка ушли музыкальные инструменты, предметы искусства, мебель и ювелирные изделия, принадлежавшие звездной паре артистов.

Максимальную цену покупатели выложили за виолончель маэстро, которую изготовил знаменитый итальянский мастер 18 века Джованни Гваданини. Инструмент, созданный учеником великого Антонио Страдивари в 1783 году, обошелся новому владельцу в 1,93 миллиона фунтов стерлингов (2,48 миллионов долларов). Ростропович приобрел эту виолончель в 2000 году в Париже, так как всю жизнь мечтал иметь инструмент именно этого мастера.

Эта история началась в юности знаменитого музыканта. В 18-летнем возрасте он выиграл престижный конкурс в Москве, играя на виолончели, ошибочно считавшейся работой Гваданини. Когда, много лет спустя, эта ошибка открылась, то Ростропович пообещал себе, что непременно обзаведется настоящим инструментом.

Еще одна виолончель из коллекции Ростроповича, изготовленная в 1741 году известным венецианским лютьером Санто Серафином, ушла с молотка за 610 тысяч фунтов (782 тысяч долларов). Кроме того, сменил хозяев рояль австрийской фирмы "Бёзендорфер", за который садился не только сам маэстро, но и такие известные композиторы и музыканты, как Анри Дютийе, Витольд Лютославский, Альфред Шнитке, Артур Рубинштейн.

Общая выручка торгов составила более четырех миллионов фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.