Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ стал автором гола, который оказался для него 106-м в турнире за каталонский клуб. Благодаря этому он обошел Кришитану Роналду, у которого на счету было 105 мячей, забитых им за "Реал".

LEO MESSI JUST SCORED THIS GOAL. THIS MAN IS RIDICULOUS. WOW. 🐐 pic.twitter.com/EwErvEr9Fg — World Cup (@FlFAWC2018) 28 ноября 2018 г.

Таким образом, Месси в настоящий момент является рекордсменом Лиги чемпионов по числу голов за один клуб. В нынешнем розыгрыше аргентинец забил уже шесть мячей в составе "Барселоны".

Напомним, что сине-гранатовые обыграли ПСВ со счетом 2:1 и вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.