Месси обошел Роналду по числу голов за один клуб в Лиге чемпионов

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ стал автором гола, который оказался для него 106-м в турнире за каталонский клуб. Благодаря этому он обошел Кришитану Роналду, у которого на счету было 105 мячей, забитых им за "Реал".

LEO MESSI JUST SCORED THIS GOAL. THIS MAN IS RIDICULOUS. WOW. 🐐 pic.twitter.com/EwErvEr9Fg