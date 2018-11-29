Эрдоган подтвердил намерение Турции отказаться от доллара в расчете с Россией за С-400

Президент Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Турция может рассчитаться за военные поставки России национальными валютами. Речь идет о продаже ЗРК С-400 "Триумф". Об этом намерении Эрдоган сообщил журналистам в аэропорту Стамбула перед вылетом на саммит G20 в Аргентине.

"Передача систем C-400 должна состояться к концу 2019 года, после чего совместными усилиями глав министерств финансов и Центробанков двух стран будет реализован тезис о расчетах в нацвалютах, который был выдвинут нами с самого начала", — приводит агентство слова Эрдогана.

Как отмечает ТАСС, тезис отказа от доллара при этой сделке уже был озвучен Владимиром Путиным.