Шахматист Каруана: играть с Карлсеном – привилегия

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана, уступивший в матче за шахматную мировую корону норвежцу Магнусу Карлсену, заявил, что разочарован поражением, однако надеется извлечь в будущем уроки из поединка с действующим чемпионом мира.

"Магнус играл очень хорошо, и я отдаю ему должное. Я большей частью разочарован, это все еще очень свежо. Я надеюсь, что смогу обернуться назад и извлечь уроки из этой игры. Это привилегия – играть с Магнусом", – цитирует Каруану ТАСС.

Напомним, что 28 ноября Магнус Карлсен на тай-брейке обыграл Фабиано Каруану в поединке за шахматную корону и в очередной раз защитил чемпионский титул.