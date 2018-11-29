Дональд Трамп: а Украина вообще предупреждала Россию?

Кто-нибудь вообще предупредил Россию о том, что корабли ВМС Украины направляются в Керченский пролив? Такой вопрос задал президент США в ответ на просьбу журналистов "Нью-Йорк-пост" прокомментировать ситуацию. Дональд Трамп уточнил, на этой территории была система, которая прежде работала. А что пошло не так в этот раз — ему неизвестно. А потому пока ждёт полного доклада от своей команды.

"Был вопрос — было ли сделано предупреждение. Дали ли они (украинские суда — прим. ред.) им знать, что они проходят? Поскольку, полагаю, у них имелась система. Она работала", — задает вопросы Дональд Трамп, президент США.

Президент России Владимир Путин в среду рассказывал о такой системе — он напомнил, что в сентябре этого года караван военных кораблей Украины уже проходил под Керченским мостом в Азовском море, но "они полностью исполнили договоренности и требования, сообщили в каком составе идут, кто идет, куда идет, мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения в Азовском море", напоминает телеканал "Россия 24".