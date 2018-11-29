Трамп против демократов: президент США заявил о наличии компромата на своих оппонентов

Президент США пригрозил демократам рассекретить компромат на них, если те захотят извести его самого и сотрудников Белого дома. В интервью газете "Нью-Йорк Пост" Дональд Трамп заявил: если демократы решат преследовать президента, это будет лучшая вещь, которая могла с ним случиться, потому что сам он привык наносить ответные удары. Ранее этой осенью президент США уже хотел рассекретить документацию Минюста США, ФБР и управления директора национальной, которые навредят репутации демократов, напоминает телеканал "Россия 24".