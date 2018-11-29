Учения "Индра-2018" успешно завершились

В Индии прошла торжественная церемония закрытия российско-индийских военных учений "Индра-2018". Командующие с обеих сторон поздравили участников маневров и наградили наиболее отличившихся военнослужащих.

После этого состоялся торжественный марш, а вертолёты пронесли в небе российский и индийский флаги. Антитеррористические учения "Индра-2018" проходили с 18 ноября. В них были задействованы 500 военнослужащих двух стран и около 30 единиц техники, напоминает телеканал "Россия 24".