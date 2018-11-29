В Москве прошел вечер памяти погибших во время землетрясения в Армении в 1988 году

Во МХАТе имени Горького вспоминали разрушительное землетрясение в Спитаке, которое произошло 30 лет назад. Мероприятие назвали "Летопись милосердия".

Среди собравшихся были спасатели, медики и строители, которые помогали жителям города в те жуткие дни. Им выражали благодарность за доброту и отзывчивость, благодаря которым многих удалось спасти. На сцену также выходили артисты Армении и России. Вел памятную церемонию известный телеведущий Гарик Мартиросян, сообщает телеканал "Россия 24".