На Украине начались массовые нападения на фуры с российскими номерами

Украинские радикалы устроили охоту на российские большегрузы. Машины задерживают, водителей заставляют снять госномера. если не соглашаются — за дело берутся сами. Причем, всё происходящее называют флешмобом, отмечает телеканал "Россия 24".

Акцию, которую объявили бессрочной, проводят под лозунгом: "Найди российскую фуру, обменяй на моряка". По словам водителей, силовики в ситуацию предпочитают не вмешиваться.