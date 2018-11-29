МВФ выкручивает руки Украине

Международный Валютный Фонд готов оказать Украине помощь, но условия для Киева меняться не будут, несмотря на введенное в стране военное положение. Таков итог телефонного разговора президента Петра Порошенко и директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард.

В октябре МВФ заявили о заключении соглашения о новой 14-месячной программе поддержки украинской экономике в формате кредитования "стенд-бай". Необходимой мерой для сотрудничества с МВФ стало повышение тарифов на газ для населения более, чем на 23 процента.

В конце ноября Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2019 год, предельный уровень дефицита в нем – 90 миллиардов гривен. Сейчас этот проект рассматривают специалисты МВФ и, если Украина выполнит все требования фонда к 10 декабря, помощь будет оказана.