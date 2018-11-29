29 ноября 201805:26
В Грузии заканчивается подсчет бюллетеней. Саломе Зурабишвили уверенно побеждает
На выборах президента Грузии после подсчета почти ста процентов бюллетеней победу одерживает Саломе Зурабишвили. Она набрала без малого 60 процентов голосов.
Кандидат и ее сторонники еще накануне вечером начали праздновать победу. Это были последние выборы путем прямого голосования, напоминает телеканал "Россия 24". Начиная с 2023 года, главу государства будет выбирать не народ Грузии, а коллегия из трехсот делегатов.
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