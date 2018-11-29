В Грузии заканчивается подсчет бюллетеней. Саломе Зурабишвили уверенно побеждает

На выборах президента Грузии после подсчета почти ста процентов бюллетеней победу одерживает Саломе Зурабишвили. Она набрала без малого 60 процентов голосов.

Кандидат и ее сторонники еще накануне вечером начали праздновать победу. Это были последние выборы путем прямого голосования, напоминает телеканал "Россия 24". Начиная с 2023 года, главу государства будет выбирать не народ Грузии, а коллегия из трехсот делегатов.