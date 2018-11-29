Мария Бутина останется в одиночной камере, несмотря на прошение о переводе

Американский суд отклонил прошение Марии Бутиной о переводе из одиночной камеры. Свое решение судья объяснила тем, что адвокаты россиянки, цитата, "не ссылаются ни на законодательство США, ни на прецедентное право для обоснования своего ходатайства".

Накануне защита арестованной сообщила, что Мария Бутина уже вторую неделю находится в одиночной камере по 22 часа в сутки. Ранее посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с ужесточением условий тюремного содержания Бутиной, сообщает телеканал "Россия 24".