Японцам повысят пенсионный возраст до 70 лет

Правительство Японии планирует повысить пенсионный возраст до семидесяти лет — как для мужчин, так и для женщин. Сейчас граждане страны уходят на заслуженный отдых в 65.

В правительстве считают, что мера необходима для сохранения экономических показателей на фоне демографической ситуации. Население страны стареет. Каждому пятому японцу, а это 26 миллионов человек, семьдесят лет и более, отмечает телеканал "Россия 24".

Кабинет министров планирует принять меры по стимулированию компаний на более активный прием на работу сотрудников в возрасте.