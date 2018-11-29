Гол Тарасенко не помог "Сент-Луису" переиграть "Детройт"

Матчем между "Детройт Ред Уингз" и "Сент-Луис Блюз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились непростой победы со счетом 4:3. В составе проигравших заброшенной шайбой отметился россиянин Владимир Тарасенко.

К 32-й минуте матча хозяева выигрывали со счетом 3:0. Шайбы забросили Томас Ванек, Андреас Атанасиу и Тайлер Бертуцци.

Однако гости нашли в себе силы перевернуть игру, сравняв счет ближе к середине третьего периода. У "блюзменов" дубль оформил Давид Перрон. Еще одну шайбу забросили российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко.

И все же последнее слово осталось за хоккеистами "Детройта". За 6 минут 57 секунд до окончания третьего периода Тайлер Бертуцци забросил победную шайбу.

В другой встрече дня "Флорида Пантерз" дома уступила "Анахайм Дакс" со счетом 2:3. Одну из шайб у проигравших забросил Евгений Дадонов.