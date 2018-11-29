Тренер "Рапида" Кюбауэр: в матче со "Спартаком" нас устроит ничья

Главный тренер австрийского "Рапида" Дитмар Кюбауэр в преддверии матча группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком" признался, что ничья в гостях станет хорошим результатом для его команды, поскольку она сохранит шансы на выход из группы.

"Матч очень важен для нас. Ничья сохранит нам шансы на выход из группы, так что это будет хороший результат. Я представляю, как мы будем играть против "Спартака", — приводит слова наставника венского клуба ТАСС.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и австрийскими футболистами состоится 29 ноября в 18:50 по московскому времени. "Спартак" занимает второе место в группе G, набрав 5 очков. У "Рапида" в активе 4 балла и последнее место.