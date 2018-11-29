Неймар стал лучшим бразильским бомбардиром в истории Лиги чемпионов

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар забил победный гол в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Этот мяч позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории турнира среди бразильских футболистов.

Неймар забил уже 31 мяч в главном европейском клубном турнире. Его соотечественник Кака, выступавший в свое время за итальянский "Милан" и испанский "Реал" имеет на своем счету 30 голов. Третьим по результативности в Лиге чемпионов идет Ривалдо с 27 мячами.

31 — Neymar est devenu le meilleur buteur 🇧🇷 de l'histoire de la Ligue des champions.



Neymar : 31 ⚽️

Kaka : 30 ⚽️

Rivaldo : 27 ⚽️



Samba. #PSGLIV pic.twitter.com/XGBRQ3jplp — OptaJean (@OptaJean) 28 ноября 2018 г.

Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1. Неймар стал автором победного гола.