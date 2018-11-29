НХЛ. "Даллас" победил "Калгари", Худобин совершил 30 сейвов

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Калгари Флэймз" принимал на своей площадке "Даллас Старз". Гости победили хозяев льда в овертайме со счетом 4:3. Российский вратарь "звезд" Антон Худобин отразил 30 бросков из 33.

В составе победителей шайбы забросили Джейсон Спецца, Джейми Бенн, Гэвин Бейрутер и Тайлер Сегин. У проигравших отличились Гарнет Хэттеуэй, Джон Годро и Марк Джиордано. Российские форварды "звезд" Александр Радулов и Валерий Ничушкин набрать очков не сумели.

В другом матче дня "Торонто Мэйпл Ливз" дома оказался сильнее "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 5:3.