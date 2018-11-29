Русские в Анталье: на юге Турции археологи нашли 1000-летний варяжский меч

Археологи сообщили о редчайшем открытии: на раскопках в курортном городке Патара на юге Турции нашли меч викинга. Слова «меч» и «викинг» в одном предложении всегда привлекают внимание, хотя мобильность средневекового населения, особенно склонных к приключениям скандинавов, давно не удивляет ученых – мы часто рассказываем о находках, меняющих представления историков о размахе торговых и культурных связей древности. Вот, например, из недавнего: «Этнических шведов не существует, а Швеция была страной мигрантов еще в эпоху викингов: результаты нового исследования».

Если в Дании нашли 3000-летний виноград, а в Швеции – древнейший в Скандинавии экзотический овощ, то вооруженный мечом викинг, посетивший средиземноморское побережье Турции 1000-1100 лет назад, представляется хоть и не самым желанным, но вполне возможным гостем. Однако меч из Патары стал полноценной научной сенсацией – речь идет о той части истории, которая более-менее известна по летописям, но оставила после себя мало археологических следов: тысячу лет назад в этих краях обретались викинги особого сорта, известные нам под более «русским» названием, варяги.

Меч нашли на раскопках древней части Патары, города с 2700-летней историей. Клинок сохранился не полностью, но оставшейся части длиной 43,2 см хватило для опознания: «Судя по форме рукояти, навершия и перекрестья, меч относится к группе К или О по типологии Петерсена», — сообщил Фейзулла Шахин (Feyzullah Şahin), профессор классической археологии в университете Акдениз. «Группа К или О» означает, среди прочего, что меч датируется IX – первой половиной X века (см. таблицу ниже). Остальные характеристики нетрудно представить: длина мечей викингов редко превышала 90 см, вес – 1,8 кг, иначе оружие было бы слишком тяжелым для боя.



Типология мечей викингов по Петерсену. Изображение: swordforum.com

Восстанавливать обстоятельства открытия по новостным заметкам – дело неблагодарное. Например, Anadolu Agency сообщает, что меч был найден в деревянных ножнах. Руководитель раскопок Хавва Ишкан Ишик (Havva Iskan Isik) полагает, что вложенный в ножны меч был похоронен вместе с владельцем в воинском захоронении, в соответствии с погребальными традициями викингов. Тогда как издание Hurriyet Daily News ничего не пишет о могиле или найденных рядом с мечом человеческих останках, зато упоминает, что меч был обнаружен при раскопках старой портовой бани. Как связаны между собой баня, могила и меч – археологи (или журналисты) не потрудились объяснить.

Наличие человеческих останков могло бы значительно облегчить понимание столь редкой находки – остеологические, генетические и изотопные исследования раскрыли бы тайну происхождения владельца меча. Тем не менее, в отсутствие упоминаний о каких бы то ни было костях, археологи (по всему миру, благодаря Твиттеру) совершенно уверены, что меч скандинавский. Но затрудняются сказать, как он оказался в Патаре.

Фейзулла Шахин выдвинул две наиболее вероятные версии: клинок мог принадлежать человеку, погибшему в Патаре во время вооруженного нападения с моря, либо его владелец уже проживал здесь в IX-X веке. Также, по мнению Шахина, находка станет источником новых сведений о деятельности варягов, служивших наемниками в византийской армии.

Упоминание варягов, этой весьма конкретной «разновидности» викингов, делает открытие не просто редким, а сенсационным.

Как говорится, все варяги – викинги, но не все викинги – варяги. В Скандинавии словом vaeringjar (vaeringr, «вэринг») называли тех, кто отправлялся на военную службу в богатую Византию. Популярные маршруты «из варяг в греки» пролегали по территории Восточной Европы, в частности, по землям современной Украины, Белоруссии и России – и здесь, за пределами Скандинавии, термин «варяг» обретает иное значение, а связь (отождествление) варягов с русами, росами, русью, основанием Руси как государства, военной и торговой экспансией варягов-русов на восток, последующим крещением Руси и прочими, фундаментальными для истории процессами превратилась в предмет многовековых научных споров. Историки «выжали» все возможные сведения из летописей, новую информацию могут предоставить только археологи. Но варяжские артефакты, тем более варяжские мечи, на раскопках не валяются.

«До недавних пор единственным предметом материальной культуры, указывающим на присутствие викингов в Анатолии, был меч, найденный в Юмуктепе, в провинции Мерсин», — говорит Шахин.



Варяжский меч, найденный при раскопках поселения Юмуктепе. Фото: AA

Меч на раскопках Юмуктепе был обнаружен совсем недавно, в 2010 году. Это была уникальная находка, первая в своем роде. Специалистам по истории Византии, по истории викингов и средневекового оружия понадобилось несколько лет, чтобы изучить меч и археологический контекст находки. После анализа всех данных они предложили наиболее вероятную версию его появления на юге Малой Азии. Помогла и более поздняя датировка меча, конец X – начало XI века: к тому времени отношения Византии и варягов были хорошо оформлены, а совместные военные кампании – зафиксированы в исторических документах.

Федор Андрощук, известный специалист по оружию викингов, в своей научной статье выдвинул три версии появления варягов в Юмуктепе, из которых одна представляется ученому наиболее вероятной: 999 год, второй поход императора Василия II в Сирию для восстановления пошатнувшегося авторитета Византии. Василий II – «ключевой» правитель в истории варягов и Руси: именно он в 988 году обратился к киевскому князю Владимиру за военной помощью, именно при нем Владимир принял решение о крещении Руси, именно при нем, Василии II, была создана знаменитая Варяжская стража – элитный отряд наемников и личная охрана императора.



Отряд варяжской стражи. Миниатюра из рукописи «Обозрение истории» Иоанна Скилицы. Изображение: Wikimedia Commons

Многие письменные источники сообщают, что в сирийском походе 999 года участвовал вспомогательный отряд варягов-русов – часть шести тысяч воинов, ранее присланных императору князем Владимиром. На обратном пути из Сирии Василий II провел полгода в Тарсе (современная провинция Мерсин), к тому же времени относится появление в Юмуктепе византийского культурного слоя, в котором был найден варяжский меч.

Меч из Патары может оказаться более сложной загадкой. Судя по предварительной датировке (IX – первая половина X века), он старше меча из Юмуктепе и относится к весьма враждебному периоду в отношениях русов и Византии – список крупнейших столкновений приводится, например, в Википедии и содержит много знакомых имен из школьного курса истории и литературы.

Сложная геополитика, однако, не мешала многим варягам служить в византийской армии: напомним, что варяги-vaeringjar были прежде всего наемниками и ехали в Византию «на заработки», предлагая свои услуги тому, кто хорошо платил – а в Европе того времени не было государства богаче Восточной Римской империи.

В письменных источниках есть сведения о варягах, в 902 году сражавшихся на стороне Византии против Критского эмирата – мусульманского государства, недолго существовавшего на острове Крит. Очевидно, подобная практика существовала и раньше, до упоминаний в летописях. Первый дипломатический договор, заключенный между Русью и Византией в 907/911 годах, после успешного похода князя Олега на Царьград, кратко и даже безмятежно фиксирует возможность службы русов в византийской армии: «Если же будет набор в войско и эти [русские] захотят почтить вашего царя, и сколько бы ни пришло их в какое время, и захотят остаться у вашего царя по своей воле, то пусть так будет» (перевод Д.С.Лихачева).

Вероятно, именно эту историческую возможность имел в виду Фейзулла Шахин, говоря о том, что меч из Патары мог принадлежать викингу, проживавшему в городе в IX-X веке, этакому «дружественному наемнику».

Вторая версия – принадлежность меча варягу, погибшему в Патаре во время вооруженного нападения с моря, — тоже исторически оправдана с учетом самой знаменитой «специализации» викингов-варягов, которых даже в родной Скандинавии называли пиратами и разбойниками.

Стоит упомянуть еще одну деталь. Патара, как и Юмуктепе, расположена на средиземноморском побережье Турции, их разделяют 700 км. Однако отличительная особенность Патары – военная и стратегическая значимость города в древности. Еще в VIII веке этот портовый город был включен в состав византийского «военно-административного округа» (морской фемы) Кивирреоты. Мощный флот Кивирреоты, основа морских сил Византии, участвовал — среди прочего — в отражении набегов русских князей на Константинополь. Возможно, варяжский меч, найденный в старой портовой бане, потерял своего владельца в бою и стал ценным трофеем, привезенным «на базу» одним из византийских моряков.

Кому принадлежал тысячелетний меч и как он оказался в Патаре – пока это главный вопрос, который интересует ученых. Какими бы ни были результаты исследования, они, по словам Фейзуллы Шахина, «станут источником новых сведений о варягах». Значит, и о нас тоже, ведь варяги – это и наша история.