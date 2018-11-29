Посольство России сообщило о смерти россиянина в американской тюрьме

Российское посольство в США сообщило о смерти российского гражданина, находившегося в заключении в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Речь о смерти россиянина 40-летнего М. Д. Амара, находившегося в заключении в "Northwest Detention Center". Мужчина скончался 24 ноября в больнице..

По словам дипломатов, родственники, проживающие в России, проинформированы о его кончине.

Американские СМИ ранее сообщили, что Мергенсана Амар умер в Такоме (штат Вашингтон) после почти года пребывания в Северозападном центре временного размещения нелегальных иммигрантов.

Как пишет газета Washington Post, в конце прошлого года он предпринял попытку нелегально проникнуть в США, но был задержан на границе. В августе суд принял решение о его депортации. В знак протеста мужчина объявил голодовку, которая продолжалась с августа по октябрь. Его должны были выслать в ноябре.

В федеральной Службе иммиграционного и таможенного контроля сообщили, что 15 ноября Амар совершил попытку суицида, попытавшись повеситься. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в бессознательном состоянии.

Мужчина был госпитализирован и подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. 18 ноября врачами была зафиксирована смерть мозга, а через неделю медики приняли решение об отключении Амара от системы жизнеобеспечения.