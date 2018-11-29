НХЛ. Кросби оформил хет-трик, но "Питтсбург" все равно проиграл

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день. "Колорадо Эвеланш" принимал на домашнем льду команду Евгения Малкина и Сидни Кросби – "Питтсбург Пингвинз". Кросби забил три гола, но "пингвины" все равно уступили – 3:6.

Хозяева отлично начали встречу и к середине матча вели 3:0 после голов Жирара, Джонсона и Уилсона. Малкин и Ко себя особенно не проявили, явно уступая "лавинам" в реализации. Однако в конце второго периода Кросби сообразил две шайбы в течение минуты и интрига возродилась.

В третьей 20-минутке капитан "Питтсбурга" забил свой третий гол и сравнял счет. Но концовка была за "Колорадо": Ландескуг, Седерберг и Маккиннон установили окончательный счет.