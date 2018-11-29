Аргентина готовится к саммиту "Большой двадцатки"
Аргентина готовится принять лидеров стран "Большой двадцатки". В преддверии саммита министр производства и промышленности страны Данте Сика обещает преференции для российских инвесторов, объясняя их тем, что Россия — важный игрок в самых разных секторах. Саммит G-20 впервые пройдет в латиноамериканской стране. В честь приема высоких гостей в Буэнос-Айресе готовят гала-вечер, выступления звезд аргентинского танго.
Аргентина, как любая хозяйка, к приезду гостей прихорашивается. Тем более повод какой — впервые в Латинской Америке проходит "Большая двадцатка". Встреча лидеров стран, где живут две три населения планеты, а еще это 85 процентов мировой экономики.
"Это настоящие политические тяжеловесы. У людей очень большие ожидания от их встречи. Они могут сделать для мира много хорошего", — считает уличный художник.
Шарж, где черты Владимира Путина, Ангелы Меркель и Си Цзиньпина легко угадать. Штрих к портрету Трампа — стена, которой американский президент хочет отгородиться от Мексики, — всем латиноамериканцам это явно не по душе. Барьеры, в том числе торговые, в контексте войны пошлин, развязанной США против Китая, в Аргентине явно обсудят.
В повестке заседаний точно есть цифровая экономика, продовольственная безопасность, изменение климата. Кроме бесед за общим столом — интрига вокруг двусторонних переговоров. Кто с кем и, главное, как поговорит. У Владимира Путина планируются встречи с Дональдом Трампом, Си Цзиньпином, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Нарендрой Моди, с саудовским принцем и японским премьером.
В столице два следующих дня не будет работать метро, закроют банки. В город пришла большая политика, и жителей попросили удалиться. Власти 30 ноября сделали дополнительным выходным, сказав горожанам, что им лучше уехать из Буэнос-Айреса на время проведения саммита.
"Я никуда не уеду, хотя бы потому, что у меня нет денег, — говорит местный житель — В стране кризис, экономическая ситуация очень тяжелая. Но наш президент, наверное, об этом не знает, если предлагает жителям уехать из города".
"Будет закрыто метро, перекроют центр города, конечно, я останусь дома. Посмотрю по телевизору, как пройдет саммит. Надеюсь, встреча будет полезной", — говорит женщина.
"Акцент на человеке" — так звучит одна из тем рабочего заседания "двадцатки". Рост занятости, снижение безработицы, ситуацию на рынке труда обсудят лидеры.
Традиционно против такого рода саммитов выступают антиглобалисты. Они уже разминаются на одном из стадионов Буэнос-Айреса. К себе зовут единомышленников со всего мира, но здесь пока большинство возмущенных – местные жители.
Участники саммита уже съезжаются в аргентинскую столицу. Накануне прилетел наследный принц саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман. На всякий случай он решил остановиться не в гостинице, а на территории посольства своей страны.
"Большая двадцатка" стартует в Буэнос-Айресе 30 ноября. Лидеры проведут вместе два дня, по итогам работы должно быть подписано совместное коммюнике.
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