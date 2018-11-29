Статус раскольников: в Стамбуле обсудят предоставление автокефалии украинской церкви

Синод Константинопольского патриархата сегодня может вынести решение об автокефалии Украины. Во всяком случае, так считают журналисты из Незалежной. О том, что вопрос включен в повестку дня, сообщили накануне.

Синод Константинопольской церкви, как, впрочем, и любой другой — это орган внутреннего управления. И кроме иерархов к обсуждению сугубо церковных вопросов вообще-то никого обычно не допускают. Но в Стамбуле в дни работы Синода в патриаршей резиденции находится помощник президента Украины Ростислав Павленко.

Митрополиты и патриарх Варфоломей работают за закрытыми дверями. Даже богослужения в соборе святого Георгия проходят без участия иерархов.

Украинский вопрос — лишь один из двадцати пунктов повестки. Высокопоставленный чиновник из администрации Порошенко рассказал, что по итогам заседания будет опубликован текст томоса об автокефалии для объединенных украинских раскольников.

"Будет назначена дата собора, которую сообщат украинским епископам, чтобы они собрались, и на этом собрании создали украинскую автокефальную церковь, выбрали предстоятеля этой церкви, и этому предстоятелю будет вручен томос", — объясняет помощник президента Украины Ростислав Павленко.

Томоса об автокефалии Петр Порошенко добивается в Стамбуле с апреля. И сначала патриарх Варфоломей обещал признать украинских раскольников и дать им документ, как только они проведут объединительный съезд. Дата такого собрания несколько раз называлась, но всякий раз переносилась: раскольники оказались не в состоянии даже общий устав разработать. Теперь Константинополь, получается, ставит их перед фактом.

При том, что дату создания единой раскольничий церкви, ее статус и порядок управления определяют сейчас в центре Стамбула, на Украине новую структуру упорно называют независимой. Впрочем, помощник Порошенко мог озвучить лишь желания своего начальника. Решения Константинопольского синода будут опубликованы только после окончания встречи иерархов.