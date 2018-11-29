Акинфеев, Игнашевич, Жирков и Самедов попрощаются со сборной

Ведущие футболисты сборной России, которые завершили выступления за национальную команду после чемпионата мира-2018, официально попрощаются с болельщиками во время специального матча. Так РФС решил проводить Игоря Акинфеева, Сергея Игнашевича, Юрия Жиркова и Александра Самедова.

Футболисты, которые формально уже заявили о своем решении не выходить на поле в майках сборной, могут принять участие в одной из товарищеских игр команды в 2019 году, сообщает Чемпионат.Ru. Как уже сообщали Вести.Ru, все четыре игрока сообщили руководству Российского футбольного союза, что решили дать дорогу в национальную команду молодым.