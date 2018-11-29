Бокс. Уайлдер и Фьюри едва не подрались во время пресс-раута

Заключительная пресс-конференция накануне боксерского поединка между чемпионом мира Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, намеченная на субботу, 1 декабря, едва не закончилась массовой дракой после того как будущие соперники сошлись для финального фото.

Это традиционная для столь значимых матчей ситуация: соперники и накануне обменивались выпадами в адрес друг друга, сообщает AllBoxing.Ru. Однако первая часть пресс-раута прошла спокойно: Уайлдер и Фьюри воздерживались от прямых оскорблений и каждый из них в основном превозносил себя и свои преимущества в предстоящем бою.

Напряжение стало нарастать, когда Фьюри поднялся во время ответов на вопросы и заявил, что Уайлдер неизвестен даже в своей собственной стране и прославится после их боя лишь в качестве человека, проигравшего Тайсону Фьюри.

А когда соперники сошлись на сцене, чтобы позировать для фото, Уайлдер начал выкрикивать оскорбления и обещания нокаутировать Фьюри прямо ему в лицо, а когда британец прикоснулся к нему, сделал резкое движение, чтобы сбросить его руки, после чего произошла короткая потасовка, в которой принимали участие члены команд боксеров.

Бой чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Уайлдера и Фьюри, который в свое время отобрал все титулы у украинца Владимира Кличко, пройдет на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. По данным британской The Daily Telegraph, оба боксера заработают рекордные в карьере гонорары: американец получит 14 млн долларов, а англичанин – 10. При этом Фьюри заявил, что планирует свой гонорар "раздать бедным и построить дома для бездомных".