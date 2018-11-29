Даниил Квят: чувствую себя за рулем Toro Rosso весьма комфортно

Российский гонщик Даниил Квят, который в следующем сезоне вернется за руль болида формулической команды Toro Rosso, поделился своими впечатлениями от участия в традиционных послесезонных тестах машин "Ф-1" на трассе "Яс Марина" в Абу-Даби.

"Думаю, день прошел позитивно и хорошо – ведь мы преодолели 155 кругов, — цитирует Квята портал Scuderiatororosso.Redbull.Com. – Это почти три дистанции Гран-при. Если честно, я сразу почувствовал себя комфортно и уверенно за рулем машины – она отличная".

По словам российского пилота, ему и команде удалось протестировать приличное количество шин на следующий год и собрать много полезной информации и данных: "Чувствую себя здесь по-настоящему комфортно – здорово вернуться, и я с нетерпением жду следующего года".