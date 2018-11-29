Тема:
Здоровое долголетие и старение 49 минут назад
Какие упражнения помогают продлить молодость
Умеренные физические нагрузки полезны для здоровья человека. Однако тренировки тренировкам рознь. Немецкие специалисты выяснили, что некоторые виды упражнений помогают бороться со старением, а другие, увы, нет.
Оказалось, что упражнения на выносливость (такие как бег, плавание и езда на велосипеде) и интервальные тренировки высокой интенсивности могут не только замедлить, но и обратить вспять клеточное старение. А так называемые упражнения с отягощением (бодибилдинг, например) такого же результата не дают.
Напомним, что по мере деления клеток, начиная с эмбрионального возраста в несколько дней, концевые участки хромосом теломеры становятся всё короче и короче. Если представить хромосомы в качестве Х-образного блока ДНК, то теломеры служат в качестве "крышки" на конце каждой ветви этой фигуры, заботясь о том, чтобы ни один важный участок ДНК не "развалился" по мере деления клеток. В старческом возрасте теломеры почти всех клеток организма уже не могут защищать концы хромосом. Таким образом, укороченные теломеры – показатель возраста.
С тех пор как учёные обнаружили, что от размера теломер зависит старение как отдельных клеток, так и организма в целом, в этой области началась настоящая гонка. Одной из вожделенных целей стал поиск факторов, которые участвуют в регуляции длины теломер.
Специалисты отмечают, что процесс укорачивания длины теломер не является "улицей с односторонним движением": фермент теломераза способен бороться с этим процессом. Более того, теломераза может даже обратить вспять и добавить теломерам длину.
Также, как недавно выяснили специалисты, триггером для "заморозки" процесса старения могут выступать некоторые виды упражнений.
Команда учёных во главе с профессором Ульрихом Лауфсом (Ulrich Laufs) из Лейпцигского университета, Германия, пригласила принять участие в исследовании 266 молодых и здоровых людей. Важное условие: ранее они не занимались спортом.
Всех испытуемых разделили на четыре группы, три из которых в течение шести месяцев выполняли различные упражнения.
Участники первой группы выполняли упражнения на выносливость, например, они бегали без перерыва в течение длительного времени.
Вторая "команда" использовала интервальную тренировку высокой интенсивности, состоящую из разминки и последующего чередования бега с высокой и низкой интенсивностью. Завершалась такая тренировка медленным бегом.
Третья же группа должна была выполнять упражнения с отягощением. Речь идёт о круговой тренировке с использованием восьми разных тренажёров. Например, они выполняли "скручивание" для тренировки мышц брюшного пресса, упражнения для растягивания мышц спины, тягу вниз на высоком блоке и другое.
Четвёртая группа являлась контрольной, поэтому её участники продолжили вести привычный образ жизни.
В течение шести месяцев участники трёх первых групп занимались спортом три раза в неделю по 45 минут.
Специалисты анализировали длину теломер в их клетках до начала всех тренировок и спустя несколько дней после последнего дня выполнения упражнений.
"По сравнению с началом исследования и [данными] контрольной группы у людей, выполнявших упражнения на выносливость и проходивших тренировки высокой интенсивности, наблюдалось увеличение активности теломеразы и [рост] длины теломер, которые важны для клеточного старения и регенеративной способности и, таким образом, здорового старения", — говорит Лауфс об основных выводах исследования.
Профессор отмечает, что тренировки с отягощением не привели к подобному эффекту.
Как пишут учёные, у участников первых двух групп в сравнении с остальными было выявлено 2-3-кратное увеличение активности теломеразы и значительное увеличение длины теломер.
"Выполнять физические упражнения – довольно распространённый совет. Тем не менее рандомизированные контролируемые исследования [этой области] очень редки, потому что требуют больших усилий", — говорит Лауфс.
Он отмечает, что количество участников недавней научной работы может показаться небольшим по сравнению с более крупными испытаниями. "Но, насколько нам известно, это самое крупное рандомизированное исследование, сравнивающее определённые тренировки с контрольной группой, и с длительной продолжительностью в шесть месяцев", — добавляет автор работы.
Пока исследователям не ясно, почему одни тренировки помогают лучше справиться со старением, чем другие. Для этих целей учёные предлагают провести большее число исследований.
Результаты исследования представлены в научном издании European Heart Journal.
Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о других способах борьбы со старением, например, о революционной антивозрастной таблетке, которая продлит жизнь людей до 150 лет. Также исследователи нашли ген, который тормозит деление клеток.
К слову, учёные выяснили, что ощущение молодости может означать замедленное старение мозга.
Читайте о других исследованиях, связанных со здоровым долголетием и старением, в нашей специальной рубрике.
Ранее по теме
-
Медитация и музыка положительно влияют на память пожилых людей9 суток назад
-
Российские учёные открыли новый белок, спасающий клетки от гибели13 суток назад
-
Продолжительность жизни не сильно зависит от генетики20 суток назад
-
Жить вдвое дольше: из антивозрастных препаратов приготовили "коктейль молодости"1 месяц назад
-
Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году1 месяц назад
-
Пешие прогулки снижают тяжесть инсульта, особенно у пожилых людей2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
- Авария Ми-26 под Нарьян-Маром. Есть жертвы
- Назван виновник смерти актера Марьянова
- Ивантеевский стрелок: я никого не хотел убивать
- Суд заключил всех украинских моряков под стражу
Самое читаемое
-
4-летний сын актера умер через два дня после его ухода из семьи
- "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии. Фото
- Шальная пуля убила школьницу, смотревшую дома мультики
- В Китае задержана самая красивая воровка Поднебесной. Видео
- В московском парке нашли пакеты с фрагментами тела женщины
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ выпустил первый Lada Xray с вариатором!
- Новое поколение Mazda3: теперь - полноприводная!
- Honda предъявила новый кроссовер по имени Passport
- Представлен новый Porsche 911 (известны российские цены)
- Lincoln показал своего конкурента BMW X5
Вести.Экономика
-
Набиуллина: меры правительства ускорят рост ВВП в 1,5-2 раза
- Google обвинили в нарушении правил о защите персональных данных в ЕС
- Трамп выразил недовольство назначением Пауэлла на пост главы ФРС
- Аналитика Brand Analytics в группе публичных коммуникаций Yota
- Самые крупные разделения компаний в XXI веке
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
- Есть вопрос: как часто нужно принимать душ на самом деле
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Добровольцы согласились проглотить детали Лего ради науки
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Все звонки об угрозах взрывов в ТЦ Москвы сделали c Украины
- Арестован участник захвата заложников в Буденновске
- Ударил ребенка ногой по голове: секцию буйного тренера закрыли
- Главе реабилитационного центра предъявили обвинение по делу о смерти актера Марьянова
- Лауреата "Русского Букера" спасают врачи после неудачной попытки суицида
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Тренер, ударивший ребенка ногой в голову, задержан
- Дело о смерти Марьянова: предъявлено обвинение директору центра, где лечился актер
- Необычная премьера: в Новой Третьяковке показали оперу "Для черного квадрата"
- Бизнес на жалости: штрафы за попрошайничество могут увеличить
- Автохамы устроили опасный дрифт на парковке столичного гипермаркета
- "Космическая почта" исполнила мечту поклонника фильма "Салют-7"
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
"Синдром белого халата" искажает показатели кровяного давления
- В пещерной живописи нашли астрономический код
- Электрическая стимуляция вернёт пациентам чувство обоняния
- Митохондриальная ДНК может быть унаследована от отцов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения