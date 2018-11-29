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Здоровое долголетие и старение 49 минут назад

Новости Наука

29 ноября 201810:01 Евгения Ефимова

Какие упражнения помогают продлить молодость

Немецкие специалисты выяснили, что упражнения на выносливость помогают приостановить процесс старения лучше упражнений с отягощением.
Фото Global Look Press.

Умеренные физические нагрузки полезны для здоровья человека. Однако тренировки тренировкам рознь. Немецкие специалисты выяснили, что некоторые виды упражнений помогают бороться со старением, а другие, увы, нет.

Оказалось, что упражнения на выносливость (такие как бег, плавание и езда на велосипеде) и интервальные тренировки высокой интенсивности могут не только замедлить, но и обратить вспять клеточное старение. А так называемые упражнения с отягощением (бодибилдинг, например) такого же результата не дают.

Напомним, что по мере деления клеток, начиная с эмбрионального возраста в несколько дней, концевые участки хромосом теломеры становятся всё короче и короче. Если представить хромосомы в качестве Х-образного блока ДНК, то теломеры служат в качестве "крышки" на конце каждой ветви этой фигуры, заботясь о том, чтобы ни один важный участок ДНК не "развалился" по мере деления клеток. В старческом возрасте теломеры почти всех клеток организма уже не могут защищать концы хромосом. Таким образом, укороченные теломеры – показатель возраста.

С тех пор как учёные обнаружили, что от размера теломер зависит старение как отдельных клеток, так и организма в целом, в этой области началась настоящая гонка. Одной из вожделенных целей стал поиск факторов, которые участвуют в регуляции длины теломер.

Специалисты отмечают, что процесс укорачивания длины теломер не является "улицей с односторонним движением": фермент теломераза способен бороться с этим процессом. Более того, теломераза может даже обратить вспять и добавить теломерам длину.

Также, как недавно выяснили специалисты, триггером для "заморозки" процесса старения могут выступать некоторые виды упражнений.

Команда учёных во главе с профессором Ульрихом Лауфсом (Ulrich Laufs) из Лейпцигского университета, Германия, пригласила принять участие в исследовании 266 молодых и здоровых людей. Важное условие: ранее они не занимались спортом.

Всех испытуемых разделили на четыре группы, три из которых в течение шести месяцев выполняли различные упражнения.

Участники первой группы выполняли упражнения на выносливость, например, они бегали без перерыва в течение длительного времени.

Вторая "команда" использовала интервальную тренировку высокой интенсивности, состоящую из разминки и последующего чередования бега с высокой и низкой интенсивностью. Завершалась такая тренировка медленным бегом.

Третья же группа должна была выполнять упражнения с отягощением. Речь идёт о круговой тренировке с использованием восьми разных тренажёров. Например, они выполняли "скручивание" для тренировки мышц брюшного пресса, упражнения для растягивания мышц спины, тягу вниз на высоком блоке и другое.

Четвёртая группа являлась контрольной, поэтому её участники продолжили вести привычный образ жизни.

В течение шести месяцев участники трёх первых групп занимались спортом три раза в неделю по 45 минут.

Специалисты анализировали длину теломер в их клетках до начала всех тренировок и спустя несколько дней после последнего дня выполнения упражнений.

"По сравнению с началом исследования и [данными] контрольной группы у людей, выполнявших упражнения на выносливость и проходивших тренировки высокой интенсивности, наблюдалось увеличение активности теломеразы и [рост] длины теломер, которые важны для клеточного старения и регенеративной способности и, таким образом, здорового старения", — говорит Лауфс об основных выводах исследования.

Профессор отмечает, что тренировки с отягощением не привели к подобному эффекту.

Как пишут учёные, у участников первых двух групп в сравнении с остальными было выявлено 2-3-кратное увеличение активности теломеразы и значительное увеличение длины теломер.

"Выполнять физические упражнения – довольно распространённый совет. Тем не менее рандомизированные контролируемые исследования [этой области] очень редки, потому что требуют больших усилий", — говорит Лауфс.

Он отмечает, что количество участников недавней научной работы может показаться небольшим по сравнению с более крупными испытаниями. "Но, насколько нам известно, это самое крупное рандомизированное исследование, сравнивающее определённые тренировки с контрольной группой, и с длительной продолжительностью в шесть месяцев", — добавляет автор работы.

Пока исследователям не ясно, почему одни тренировки помогают лучше справиться со старением, чем другие. Для этих целей учёные предлагают провести большее число исследований.

Результаты исследования представлены в научном издании European Heart Journal.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о других способах борьбы со старением, например, о революционной антивозрастной таблетке, которая продлит жизнь людей до 150 лет. Также исследователи нашли ген, который тормозит деление клеток.

К слову, учёные выяснили, что ощущение молодости может означать замедленное старение мозга.

Читайте о других исследованиях, связанных со здоровым долголетием и старением, в нашей специальной рубрике.

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