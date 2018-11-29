В Киеве горит министерство финансов Украины

В здании министерства финансов Украины в Киеве вспыхнул пожар, сотрудники эвакуированы, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщили в четверг в пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в четверг в 8:37 по московскому времени из-за возгорания в шахте лифта в здании сработала пожарная сигнализация, на место выехали пожарные и спасатели.