В аэропорту Нью-Йорка лайнер задел крыло частного самолета Трампа

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия лайнер президента США Дональда Трампа получил повреждения после столкновения с другим самолетом.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел утром 28 ноября​​​. Двухмоторный самолет Bombardier Global Express задел крыло Boeing 757, который находился на стоянке и не использовался. Boeing является частным самолетом Трампа. На нем он летал во время своей предвыборной кампании.

На борту Bombardier Global Express находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. ЧП не повлияло на работу аэропорта. Какие именно повреждения получили самолеты, не сообщается.