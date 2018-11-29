Екатеринбургская полиция заподозрила рисунки ко Дню толерантности в пропаганде гомосексуализма

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по сообщению о конкурсе рисунков, прошедшем в рамках Дня толерантности: на детских плакатах были нарисованы однополые пары, передает "Интерфакс".

В пресс-службе УМВД отметили, что плакаты будут рассмотрены относительно наличия признаков дискриминации по половому признаку и пропаганды гомосексуализма.

Как сообщает департамент образования Екатеринбурга, конкурс проходил в школе N115 с 12 по 17 ноября.