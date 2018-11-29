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29 ноября 201810:47

Брак все-таки победил кино: Тарантино впервые женился в 55 лет

EPA

Американский режиссер Квентин Тарантино впервые женился в 55 лет. Его избранницей стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэла Пик. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе.

Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году, когда режиссер представлял свой фильм "Бесславные ублюдки". В сентябре прошлого года пара объявила о помолвке. На вечеринке присутствовали актеры Брюс Уиллис, Самюэл Л. Джексон, актрисы Ума Турман и Дайан Крюгер, а также продюсер Харви Вайнштейн.

Этот брак стал для Тарантино первым, уточняет ТАСС. Раньше он говорил, что между семьей и работой сделал выбор в пользу кинематографа.

Всемирную славу Тарантино принес фильм "Криминальное чтиво" (1994), в котором он выступил режиссером и автором сценария. Другие его картины — "Убить Билла", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка". Сейчас он работает над фильмом "Однажды в Голливуде". Это трагическая история Шэрон Тейт (жены Романа Полански), которую убили члены банды Чарльза Мэнсона.

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